WarpBuild

WarpBuild

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الموقع الإلكتروني: warpbuild.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WarpBuild على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على إنشاءات CI أسرع بنسبة 30% وأرخص بنسبة 50% في 30 ثانية باستخدام برامج التشغيل السحابية WarpBuild لـ Github Actions. قم بتحسين دورة حياة تطوير البرامج الخاصة بك من خلال تقارير DORA وSPACE والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: warpbuild.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WarpBuild. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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