بدائل - Wallester
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
Venmo
venmo.com
يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هي شركة أمريكية توفر برامج الرواتب وإدارة رأس المال البشري القائمة على السحابة. يقع مقرها في إلينوي منذ تأسيسها في عام 1997.
Paycom
paycom.com
تقدم Paycom خدمات كشوف المرتبات عبر الإنترنت وحلول برامج الموارد البشرية للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لإدارة دورة حياة التوظيف بأكملها، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.
Rippling
rippling.com
يجمع Rippling كشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد حتى تتمكن من إدارة جميع عمليات موظفيك في مكان واحد — بدءًا من الإعداد وحتى الخروج.
HoneyBook
honeybook.com
تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.
Paychex
paychex.com
Paychex، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والرواتب والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتشستر، نيويورك، ولديها أكثر من 100 مكتب تخدم ما يقرب من 670.000 عميل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2019، احتلت Paychex المر...
Mercury
mercury.com
حزمة مالية كاملة لبناء شركتك. يمكنك التوسع باستخدام الحسابات المصرفية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وبطاقات الخصم، وتدفقات الدفع بثلاث نقرات.
Zoho Expense
zoho.com
تقارير النفقات، الطريق السهل. Zoho Expense هو برنامج لإعداد تقارير النفقات عبر الإنترنت، وهو مصمم خصيصًا للشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة إنشاء تقارير النفقات وتبسيط الموافقات وإجراء عمليات السداد السريعة.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Deskera
deskera.com
برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك
Qonto
qonto.com
البنك الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين. يوفر Qonto حسابًا تجاريًا مميزًا بالكامل مع تدفق محاسبي مبسط.
Pleo
pleo.io
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
Karbon
karbonhq.com
كيف تدير شركة المحاسبة الخاصة بك. العمل والعملاء والتخطيط والتواصل في مكان واحد. سواء كان فريقك في المكتب أو عن بعد، فأنت مع Karbon.
Ramp
ramp.com
تنمو أكثر. نفايات أقل. بطاقات الشركات الخاصة بالمؤسسات التي تم تصميمها من الألف إلى الياء لتوفير أموال شركتك: قم بإصدار بطاقات غير محدودة وتخلص من الإنفاق الزائد من خلال تقارير التوفير المتقدمة لدينا واسترداد نقدي بنسبة 1.5% على كل شيء.
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تنصحها أكثر إنتاجية وربحية وقوة من خلال بيانات ورؤى أفضل.
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Airwallex
airwallex.com
امنح أعمالك القدرة على إجراء دفعات دولية سريعة وسهلة ومنخفضة الرسوم بعملات متعددة. سجل و اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم.
Melio
meliopayments.com
ادفع واحصل على الفواتير بسرعة وبساطة ودون أي تكاليف عادية. قم بزيادة التدفق النقدي وتقليل المتاعب مع Melio Payments.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo عبارة عن منصة شاملة للسفر والنفقات. قم بحجز رحلات العمل وتقديم مطالبات النفقات أو الموافقة عليها في الوقت الفعلي. احصل على العرض التجريبي المجاني الخاص بك الآن!
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.