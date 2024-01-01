بدائل - Wallester

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...

Venmo

Venmo

venmo.com

يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer هي شركة خدمات مالية أمريكية توفر تحويل الأموال عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمية وتوفر للعملاء رأس المال العامل.

Workday

Workday

workday.com

تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Xero

Xero

xero.com

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هي شركة أمريكية توفر برامج الرواتب وإدارة رأس المال البشري القائمة على السحابة. يقع مقرها في إلينوي منذ تأسيسها في عام 1997.

Paycom

Paycom

paycom.com

تقدم Paycom خدمات كشوف المرتبات عبر الإنترنت وحلول برامج الموارد البشرية للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لإدارة دورة حياة التوظيف بأكملها، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

Rippling

Rippling

rippling.com

يجمع Rippling كشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد حتى تتمكن من إدارة جميع عمليات موظفيك في مكان واحد — بدءًا من الإعداد وحتى الخروج.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والرواتب والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتشستر، نيويورك، ولديها أكثر من 100 مكتب تخدم ما يقرب من 670.000 عميل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2019، احتلت Paychex المر...

Mercury

Mercury

mercury.com

حزمة مالية كاملة لبناء شركتك. يمكنك التوسع باستخدام الحسابات المصرفية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وبطاقات الخصم، وتدفقات الدفع بثلاث نقرات.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

تقارير النفقات، الطريق السهل. Zoho Expense هو برنامج لإعداد تقارير النفقات عبر الإنترنت، وهو مصمم خصيصًا للشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة إنشاء تقارير النفقات وتبسيط الموافقات وإجراء عمليات السداد السريعة.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...

Deskera

Deskera

deskera.com

برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك

Qonto

Qonto

qonto.com

البنك الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين. يوفر Qonto حسابًا تجاريًا مميزًا بالكامل مع تدفق محاسبي مبسط.

Pleo

Pleo

pleo.io

حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل

Karbon

Karbon

karbonhq.com

كيف تدير شركة المحاسبة الخاصة بك. العمل والعملاء والتخطيط والتواصل في مكان واحد. سواء كان فريقك في المكتب أو عن بعد، فأنت مع Karbon.

Ramp

Ramp

ramp.com

تنمو أكثر. نفايات أقل. بطاقات الشركات الخاصة بالمؤسسات التي تم تصميمها من الألف إلى الياء لتوفير أموال شركتك: قم بإصدار بطاقات غير محدودة وتخلص من الإنفاق الزائد من خلال تقارير التوفير المتقدمة لدينا واسترداد نقدي بنسبة 1.5% على كل شيء.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...

Dext

Dext

dext.com

تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تنصحها أكثر إنتاجية وربحية وقوة من خلال بيانات ورؤى أفضل.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

امنح أعمالك القدرة على إجراء دفعات دولية سريعة وسهلة ومنخفضة الرسوم بعملات متعددة. سجل و اشترك للحصول على حساب مجاني اليوم.

Melio

Melio

meliopayments.com

ادفع واحصل على الفواتير بسرعة وبساطة ودون أي تكاليف عادية. قم بزيادة التدفق النقدي وتقليل المتاعب مع Melio Payments.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo عبارة عن منصة شاملة للسفر والنفقات. قم بحجز رحلات العمل وتقديم مطالبات النفقات أو الموافقة عليها في الوقت الفعلي. احصل على العرض التجريبي المجاني الخاص بك الآن!

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

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