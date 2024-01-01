Waitlist

Waitlist

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getwaitlist.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Waitlist على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Quick and Easy Waitlist with Built-in Referrals. Create viral loops for your product launch with our waitlists: built-in referral and email marketing, analytics, leaderboards, captcha and more.

الموقع الإلكتروني: getwaitlist.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Waitlist. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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