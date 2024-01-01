بدائل - Vuframe
Plattar
plattar.com
تستفيد Plattar من تقنية الواقع المعزز (ARKit + ARCore) وتقنية XR سريعة التطور التي تتحد مع الأجهزة الاستهلاكية وتطور المتصفح لتكون بمثابة أداة تمكين جديدة للعملاء لتجربة المنتجات ثلاثية الأبعاد و/أو في سياق دون وجود المنتج فعليًا. توفر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة القدرة على المشاركة طوال...
CGTrader
cgtrader.com
أكبر مصدر عالمي للمخزون القابل للترخيص والنماذج ثلاثية الأبعاد المخصصة، وتشمل أنشطة الشركة خطين تجاريين مترابطين. سوق CGTrader ذات الخدمة الذاتية للشركة للنماذج ثلاثية الأبعاد مع أكثر من 800000 نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للترخيص ونمذجة CGTrader Enterprise 3D لعملاء المؤسسات وتجار التجزئة عبر الإنترنت ...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR هو الأفضل في فئته مع أبسط وأقوى منصة AR في الصناعة. أرضية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والوكالات لإنشاء تجارب XR غامرة. قم بتحويل مطبوعاتك ومواد المبيعات وتصور منتجات التجارة الإلكترونية وغير ذلك الكثير إلى تجارب الواقع المعزز. يوفر EvolveAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك ...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...