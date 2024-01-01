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بدائل - Voyage Prive

Groupon

Groupon

groupon.com

Groupon هو سوق أمريكي عالمي للتجارة الإلكترونية يربط المشتركين بالتجار المحليين من خلال تقديم الأنشطة والسفر والسلع والخدمات في 15 دولة. مقرها في شيكاغو، تم إطلاق Groupon هناك في نوفمبر 2008، وتم إطلاقها بعد فترة وجيزة في بوسطن ومدينة نيويورك وتورنتو. بحلول أكتوبر 2010، كانت Groupon متاحة في 150 مدي...

Booksy Biz

Booksy Biz

booksy.com

اعتمد على Booksy لإدارة أعمالك حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على ما تحبه. توقع جدولة سعيدة، واكتساب العملاء أسهل من أي وقت مضى، والكثير من الوقت الإضافي للعمل على سحرك كمحترف في مجال الصحة والجمال.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

ابحث عن الصالون أو المنتجع الصحي أو محترف اللياقة البدنية التالي. قراءة ونشر التعليقات. حدد موعدًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لقصات الشعر والتلوين والعناية بالأظافر والعناية بالبشرة والتدليك والمكياج والمدربين الشخصيين واليوجا والبيلاتس والمزيد!

Gilt

Gilt

gilt.com

Gilt هو موقع للتسوق عبر الإنترنت وأسلوب حياة مقره في الولايات المتحدة، تم إطلاقه في عام 2007. في وقت ما، بلغت قيمة الشركة أكثر من مليار دولار على الورق، وتم بيع الشركة في النهاية إلى شركة Hudson's Bay مقابل ما يقرب من 250 مليون دولار، وهو أقل بكثير من الإجمالي الذي تم الحصول عليه من مجموعتها. المستث...

Localflavor

Localflavor

localflavor.com

يوفر لك موقع LocalFlavor.com الأموال التي تنفقها على السلع والخدمات من الشركات المحلية التي تحبها. من المطاعم المحلية وأماكن الترفيه إلى السلع والخدمات المنزلية، ستجد توفيرًا على موقع LocalFlavor.com.

discountscode

discountscode

discountscode.co.uk

استمتع بأكواد الخصم والصفقات وأكواد الخصم المتوفرة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. احصل على أحدث العروض الترويجية لأفضل العلامات التجارية المفضلة لديك ✔ تم اختبارها والتحقق منها في نوفمبر 2023

Secret Escapes

Secret Escapes

secretescapes.com

Secret Escapes هو نادي سفر حصري للأعضاء فقط، ويقدم لأعضائنا خصومات هائلة وعروضًا رائعة على الفنادق والعطلات الفاخرة المختارة بعناية.

Travelzoo

Travelzoo

travelzoo.com

عروض السفر على الفنادق ورحلات الطيران وباقات العطلات والرحلات البحرية والصفقات المحلية والترفيهية أيضًا. انضم إلى ملايين المسافرين الذين يستخدمون Travelzoo بالفعل!

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret enables online retailers and marketplace sellers on eBay and Amazon to instantly expand worldwide and boost their online sales.

Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal simplifies international growth for ecommerce merchants, opening them to a world of customers. We enable businesses to expand quickly and seamlessly into new markets, without the risks and complexities. Our cross-border platform helps global brands scale international sales while providing be...

Wine Routes

Wine Routes

wineroutes.com

قام تطبيق Wine Routes، وهو تطبيق جديد يساعد المستخدمين على التخطيط للرحلات والسفر إلى بلد النبيذ، بإعادة اختراع تجربة بلد النبيذ. التطبيق، الذي طورته شركة التكنولوجيا Grapexchange ومقرها مقاطعة سونوما، هو عبارة عن منصة ثنائية الغرض تقدم خدمات متكاملة للغاية لكل من المستهلكين وشركات النبيذ، مما يسمح ...

LivingSocial

LivingSocial

livingsocial.com

عروض على أفضل التجارب في مدينتك. اكتشف المطاعم والمنتجعات الصحية والأحداث وأفضل المنتجات القريبة على LivingSocial.

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