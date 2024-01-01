بدائل - Voxer

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.

Zello

Zello

zello.com

حل اتصالات الأعمال الشامل، الذي يربط 150 مليون مستخدم عالمي. قم بتمكين القوى العاملة لديك بصوت فوري وقابل لإعادة التشغيل.

Yac

Yac

yac.com

الاجتماعات غير المتزامنة والرسائل الصوتية ومشاركة الشاشة للفرق.

Orion

Orion

orionlabs.io

الصوت هو مستقبل العمل في الخطوط الأمامية. تعمل منصة Orion PTT 2.0 الصوتية على تعزيز الإنتاجية وسلامة الموظفين وإشراك العملاء للقوى العاملة في الخطوط الأمامية بالمؤسسة. يقوم عملاؤنا العالميون بتحويل القوى العاملة لديهم من خلال الاتصالات الفورية الآمنة E2EE من Orion والأتمتة الصوتية وروبوتات الذكاء ال...

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