بدائل - Voxer

Orion

orionlabs.io

الصوت هو مستقبل العمل في الخطوط الأمامية. تعمل منصة Orion PTT 2.0 الصوتية على تعزيز الإنتاجية وسلامة الموظفين وإشراك العملاء للقوى العاملة في الخطوط الأمامية بالمؤسسة. يقوم عملاؤنا العالميون بتحويل القوى العاملة لديهم من خلال الاتصالات الفورية الآمنة E2EE من Orion والأتمتة الصوتية وروبوتات الذكاء ال...