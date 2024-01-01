بدائل - Voxer
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Zello
zello.com
حل اتصالات الأعمال الشامل، الذي يربط 150 مليون مستخدم عالمي. قم بتمكين القوى العاملة لديك بصوت فوري وقابل لإعادة التشغيل.
Yac
yac.com
الاجتماعات غير المتزامنة والرسائل الصوتية ومشاركة الشاشة للفرق.
Orion
orionlabs.io
الصوت هو مستقبل العمل في الخطوط الأمامية. تعمل منصة Orion PTT 2.0 الصوتية على تعزيز الإنتاجية وسلامة الموظفين وإشراك العملاء للقوى العاملة في الخطوط الأمامية بالمؤسسة. يقوم عملاؤنا العالميون بتحويل القوى العاملة لديهم من خلال الاتصالات الفورية الآمنة E2EE من Orion والأتمتة الصوتية وروبوتات الذكاء ال...