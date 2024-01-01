Vouchery.io عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تساعد العلامات التجارية على أتمتة العروض الترويجية التسويقية المخصصة، مما يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار الترويجي نتيجة لذلك. تتيح بنيتنا الأساسية القابلة للبرمجة والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) إمكانية تشغيل العرض الأكثر صلة في الوقت المناسب في كل خطوة من رحلة العميل، لدفع العمل وتشكيل مشاركة العملاء في جميع نقاط الاتصال. يمكن دمج Vouchery Promo Hub بسهولة مع أي منصة تسويق تابعة لجهة خارجية، مما يضمن توزيع القسيمة في الوقت الفعلي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp. جميعها مصممة لخصم أقل والمشاركة أكثر.

الموقع الإلكتروني: vouchery.io

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