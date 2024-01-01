Vouchery

Vouchery

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: vouchery.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vouchery على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Vouchery.io عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تساعد العلامات التجارية على أتمتة العروض الترويجية التسويقية المخصصة، مما يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار الترويجي نتيجة لذلك. تتيح بنيتنا الأساسية القابلة للبرمجة والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) إمكانية تشغيل العرض الأكثر صلة في الوقت المناسب في كل خطوة من رحلة العميل، لدفع العمل وتشكيل مشاركة العملاء في جميع نقاط الاتصال. يمكن دمج Vouchery Promo Hub بسهولة مع أي منصة تسويق تابعة لجهة خارجية، مما يضمن توزيع القسيمة في الوقت الفعلي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp. جميعها مصممة لخصم أقل والمشاركة أكثر.

الموقع الإلكتروني: vouchery.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vouchery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Savings.com

Savings.com

savings.com

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Datapoem

Datapoem

datapoem.com

DreamCampaigns

DreamCampaigns

dreamcampaigns.com

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Dripcel

Dripcel

dripcel.com

SmatBot

SmatBot

smatbot.com

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

InPowered

InPowered

inpowered.ai

BrokeScholar

BrokeScholar

brokescholar.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية