VoIP.ms

VoIP.ms

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الموقع الإلكتروني: voip.ms

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم إنشاء VoIP.ms، التي تأسست عام 2007، على يد مجموعة من متخصصي تكنولوجيا المعلومات ورجال الأعمال الذين اعتقدوا أن هناك طريقة أفضل لتقديم خدمات الهاتف عبر الإنترنت للشركات التي، مثلهم، لديها الرغبة في حلول اتصالات عالية الجودة. نظرًا لكونها تجلب جهازك الخاص بشكل صارم، فإن VoIP.ms تتخلص من القيود والإمساك اليدوي المكلف الذي يأتي مع بعض موفري خدمات الهاتف. يسمح هذا لـ VoIP.ms بإعطاء تركيز غير محدود للحفاظ على خدمة غنية بالميزات يمكن الوصول إليها على نطاق واسع. بالإضافة إلى أفضل منصة للاتصالات الهاتفية السحابية ذاتية الخدمة في السوق، تعد VoIP.ms واحدة من مقدمي الخدمات القلائل الذين يقدمون خدماتهم بدون عقد ارتباط وبأفضل الأسعار، وكل ذلك بمستوى عالٍ من الخدمة والجودة.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: voip.ms

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VoIP.ms. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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