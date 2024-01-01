Voip Business

Voip Business

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الموقع الإلكتروني: voipbusiness.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Voip Business على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم VoIP Business خدمات النظام السحابي وهي متاحة في جميع أنحاء العالم. إنه يقدم ميزة تحويل المكالمات في الاتصال عبر الإنترنت عبر بروتوكول VoIP باستخدام شبكة واحدة فقط لنقل البيانات والصوت. إن استخدام شبكة واحدة بدلاً من شبكتين يقلل من رسوم المكالمات للعملاء. تشتمل المكالمات عبر الإنترنت على مجموعة واسعة من الميزات الأخرى بما في ذلك مكالمات الفيديو وتحويل المكالمات والمكالمات الجماعية.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: voipbusiness.com

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MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

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Vinota

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GoDial

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iPlum

iplum.com

Ring4

Ring4

ring4.com

BiP

BiP

bip.com

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