تقدم VoIP Business خدمات النظام السحابي وهي متاحة في جميع أنحاء العالم. إنه يقدم ميزة تحويل المكالمات في الاتصال عبر الإنترنت عبر بروتوكول VoIP باستخدام شبكة واحدة فقط لنقل البيانات والصوت. إن استخدام شبكة واحدة بدلاً من شبكتين يقلل من رسوم المكالمات للعملاء. تشتمل المكالمات عبر الإنترنت على مجموعة واسعة من الميزات الأخرى بما في ذلك مكالمات الفيديو وتحويل المكالمات والمكالمات الجماعية.

الموقع الإلكتروني: voipbusiness.com

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