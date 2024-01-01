بدائل - VoicePing
Gather
gather.town
Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
oVice
ovice.com
تواصل وتفاعل بشكل أكبر مع فريقك البعيد مكان العمل الافتراضي الذي يبقيك متزامنًا مع أي شخص في أي مكان
Spot
spotvirtual.com
تطبيق التواصل من الجيل التالي للفرق. Spot هو الحل الكامل للفرق للتواصل والتعاون وبناء الثقافة. موثوق به من قبل مئات المنظمات.
SpatialChat
spatial.chat
دردشة فيديو جماعية للاجتماعات الافتراضية الشخصية، في أي مكان وفي أي وقت.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch هو تطبيق رائع للدردشة المرئية. يمكنك إنشاء غرف افتراضية تفاعلية وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. إنها مناسبة للاجتماعات ومساحات العمل.
Deskmy
deskmy.com
عن بعد أو في المكتب؟ الجواب هو مكتبي. تعرف على مكتب العمل الجديد الخاص بك، من أي مكان. افتح مكتبك من أي جهاز وستحصل على كل ما لديك بصريًا زملاء الفريق والتطبيقات في نفس المكان، بغض النظر عن مكان تواجدك فعليًا.
RemoteHQ
remotehq.com
نحن نجمع الناس معًا من خلال تجاوز مؤتمرات الفيديو. تعمل منصتنا على ربط الأشخاص بالتطبيقات والموارد الافتراضية التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل. استخدم RemoteHQ لاستضافة اجتماعات فريقك وعروض المبيعات التوضيحية ومكالمات الدعم وجلسات التدريب والمزيد.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
Sococo
sococo.com
Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
SoWork
sowork.com
تمنح أماكن العمل الافتراضية SoWork للفرق البعيدة الكفاءة والحضور والعفوية والاتصال. مع مساعد المكتب صوفيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأفضل أدوات الاجتماعات والتخصيص الكامل، فإن SoWork هو المكان الذي يكون فيه فريقك أكثر سعادة وإنتاجية من أي وقت مضى.
Teemyco
teemyco.com
يتيح Teemyco للفرق التعايش بغض النظر عن مكان تواجد الجميع فعليًا. نحن نعزز التفاعلات العفوية ونجمع الزملاء معًا. ابدأ مجانًا - الإصدار التجريبي من Teemyco مفتوح الآن للعالم!
Kumospace
kumospace.com
تقوم شركة Kumospace ببناء مكتب المستقبل، وهو مكتب افتراضي يضع البشر في المقام الأول. حيث يتماشى العمل الجماعي والإنتاجية مع ثقافة الشركة. قم بتمكين فريقك من تحقيق إمكاناته الكاملة من خلال مساحة عمل افتراضية تلهم الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم. تعمل Kumospace على التخلص من الاحتكاك حول التواصل، وتقليل...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات
Kino Live
kino.live
أداة اتصال بمساحة عمل الفيديو مصممة للإلهام. تجمع Kino زملاء العمل عن بعد معًا من خلال تقنية الفيديو التي تخلق إحساسًا بالمكتب. بفضل تقنية Spaces Technology، يتمتع كل شخص بمساحة مخصصة للمشاركة والتعاون والإلهام مع الآخرين. يمكن لزملاء العمل التنقل بحرية بين المساحات المختلفة كما لو كانوا في مكتب فعل...
Koncert
koncert.com
تساعدك منصة مشاركة مبيعات الذكاء الاصطناعي متعددة القنوات من Koncert على زيادة إيرادات مبيعات B2B وتحويل العملاء المحتملين. طالب الذكاء الاصطناعي. طالب موازي لمنظمة العفو الدولية. طالب تدفق منظمة العفو الدولية. برنامج الاتصال بمساعدة الوكيل. إيقاع.
Cosmos Video
cosmos.video
تعاون في الوقت الحالي مع فريقك البعيد مساحات اجتماعات الفريق مصممة للفرق البعيدة للتعاون في الوقت الحالي دون إزعاج. قل وداعًا لانتظار الردود أو جدولة المكالمات أو مشاركة روابط الاجتماعات.
WorkAdventure
workadventu.re
WorkAdventure is a platform that allows you to design fully customizable collaborative virtual worlds. With your avatar, you can interact spontaneously with your colleagues, clients, partners, etc. Imagine all types of immersive experiences (recruitments, on-boarding, trainings, digital workplace, i...
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow is the remote office for extraordinary teams. Teamflow brings back the presence of being in the office, the energy of working in the same room, the spontaneity of hallway conversations — the joy of feeling like a team. In Teamflow, you see your video in a bubble on a virtual office floor pl...
DemoHop
demohop.com
بالنسبة لفرق التكنولوجيا والبحث والتطوير الموزعة، من الصعب جمع جميع المهندسين وفرق المنتجات وأصحاب المصلحة التجاريين في نفس الصفحة. لحل هذه المشكلة، تعمل DemoHop على تشغيل أحداث العرض عبر الإنترنت التي تجمع الموظفين وأفكارهم معًا خلال بضع ساعات قصيرة. لدينا شركات كبيرة تستخدم DemoHop لجمع موظفيها مع...
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...