Voice of OC هي منظمة إخبارية غير حزبية وغير ربحية تقدم تقارير أساسية ومستقلة عن مقاطعة أورانج، كاليفورنيا. تنشر Voice of OC مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك المقالات الإخبارية والتقارير الاستقصائية ومقالات الرأي. كما أنها تنتج بودكاست أسبوعيًا وتستضيف عددًا من الأحداث والمنتديات.

الموقع الإلكتروني: voiceofoc.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Voice of OC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.