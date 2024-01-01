Voice of OC

Voice of OC

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الموقع الإلكتروني: voiceofoc.org

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Voice of OC هي منظمة إخبارية غير حزبية وغير ربحية تقدم تقارير أساسية ومستقلة عن مقاطعة أورانج، كاليفورنيا. تنشر Voice of OC مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك المقالات الإخبارية والتقارير الاستقصائية ومقالات الرأي. كما أنها تنتج بودكاست أسبوعيًا وتستضيف عددًا من الأحداث والمنتديات.

الموقع الإلكتروني: voiceofoc.org

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