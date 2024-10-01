بدائل - Vodien

Outlook

Outlook

microsoft.com

Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات...

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل شركة Yahoo! الأمريكية، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. يس...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...

Fastmail

Fastmail

fastmail.com

Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...

Titan Email

Titan Email

titan.email

Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بر...

Spike

Spike

spikenow.com

يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة نظامًا أساسيًا لدعم العملاء يعتمد على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة المعرفة، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يُسمى أيضًا Help Sco...

Unroll.Me

Unroll.Me

unroll.me

قم بإلغاء الاشتراك بسهولة بنقرة واحدة من اشتراكات البريد الإلكتروني. سجل اليوم!

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

تسعى Mailfence جاهدة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل البريد الإلكتروني المشفر الخاص بنا. ولكن في رأينا، مجرد تقديم بريد إلكتروني آمن وخاص ليس كافيًا. وإلا فسيحتاج مستخدمونا إلى استخدام حلول غير آمنة لإدارة مواعيدهم وإنشاء ملفاتهم وتخزينها أو الدردشة عبر الإنترنت. ولهذا ا...

HEY Email

HEY Email

hey.com

البريد الإلكتروني يستحق الغبار. تجديد. تم تحديثه ليتناسب مع الطريقة التي نرسل بها بريدًا إلكترونيًا اليوم. مع HEY، لقد فعلنا ذلك تمامًا. إنها إعادة، وإعادة تفكير، وإعادة تقديم مبسطة وقوية للبريد الإلكتروني. بداية جديدة، كما ينبغي أن تكون. HEY هي رسالة الحب التي نرسلها إليك عبر البريد الإلكتروني، ونر...

Shortwave

Shortwave

shortwave.com

Shortwave هو تطبيق بريد إلكتروني مصمم لجلب القنوات المشتركة وميزات الإنتاجية إلى صناديق البريد الوارد الحالية لفريقك في Gmail. فهو يساعد فرق الشركات الناشئة على أن تكون أكثر إنتاجية، وتتعاون بشكل فعال مع بعضها البعض، وتتفاعل بشكل أسرع مع عملائها.

Clean Email

Clean Email

clean.email

قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد...

Front

Front

front.com

Front هي منصة خدمة العملاء الحديثة التي تساعد الشركات على إسعاد عملائها وإشراك فرقها وبناء أعمال تجارية أقوى. لقد قمنا بإعادة تصميم مكتب المساعدة لتعاون الفريق في الوقت الفعلي عبر كل قناة اتصال بالعملاء، ثم قمنا بتزويده بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات ومساعدة الفرق على العمل بشكل أسرع. يحصل ...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتض...

Krystal

Krystal

krystal.uk

كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو...

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...

Paced Email

Paced Email

paced.email

يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة...

Hushmail

Hushmail

hushmail.com

Hushmail - بريد إلكتروني مشفر ونماذج ويب آمنة. تأتي خطط الرعاية الصحية الخاصة بنا مهيأة للامتثال لقانون HIPAA فورًا.

Trengo

Trengo

trengo.com

في Trengo نحن ملتزمون بإسعاد العملاء. نحن نؤمن بأن تحويل المحادثات إلى علاقات يمثل ميزة تنافسية. وفتح المزيد من لحظات البهجة الحقيقية في كل تفاعل سيعزز هذا النمو. فرحة العملاء. دائماً. انتصارات. دعونا نلتقي: https://trengo.com/getdemo

Zoho SalesInbox

Zoho SalesInbox

zoho.com

يقوم Zoho SalesInbox تلقائيًا بتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها وفقًا للصفقات الأكثر أهمية. يتيح لك تنفيذ جميع أنشطة CRM مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك.

Atmail

Atmail

atmail.com

مرحبا بكم في اتميل. مهمتنا هي تمكينك من إشراك عملائك وإسعادهم من خلال نهج خدمة مرن للبريد الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء الفردية. ستعمل خدمتنا على زيادة متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال عمليات الشراء المدمجة بسلاسة داخل التطبيق وستعمل على تقليل التباطؤ من خلال عروض البريد الإلكتروني ا...

Neo

Neo

neo.space

Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات...

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

يجعل Gmelius العمل الجماعي الرائع يحدث مباشرة من صندوق بريد Gmail الخاص بك. بدءًا من صناديق البريد الوارد المشتركة القوية، وتسميات Gmail المشتركة، ولوحات Kanban المرئية، والأتمتة الذكية لسير العمل داخل Gmail مباشرةً، يقدم Gmelius نظامًا أساسيًا فريدًا للتعاون يتكامل مع بقية تطبيقاتك اليومية. قم بتوص...

IceWarp

IceWarp

icewarp.com

القاعدة المكتبية الوحيدة هي أنه لا يوجد مكتب. البريد الإلكتروني للأعمال وTeamChat للعمل الجماعي للمشروع والتعاون في المستندات المكتبية في الوقت الفعلي والاجتماعات عبر الإنترنت. كل ذلك في سحابتنا الآمنة وبنصف التكلفة المعتادة.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean هو النظام الأساسي الأول من نوعه لتنسيق العمليات والخبرة الذي يساعد فرق الخدمة الداخلية في المؤسسة مثل المشتريات والشؤون القانونية على إنشاء تجارب عملية يتبعها الأشخاص فعليًا. يلتف Tonkean بسلاسة حول السياسات والأنظمة الحالية، مما يسمح للفرق الداخلية بعمل المزيد باستخدام ما لديهم بالفعل. باست...

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في برلينجتون، أونتاريو. تمتلك HostPapa أيضًا مواقع في 11 دولة أخرى حول العالم. في HostPapa، نحن نعتبر كل واحد من عملائنا جزءًا من عائلتنا. ولهذا السبب شعارنا هو "دع بابا يعتني بك!"​ نحن ندرك أن المواقع الإلكترونية الخاصة بعملائنا مهمة وأنهم بحاجة إلى أن ي...

Hiver

Hiver

hiverhq.com

Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال ...

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