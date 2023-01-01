شبكة الهاتف المحمول الجديدة القابلة للتمرير Go Midi+ مع 5 جيجابايت من البيانات مقابل 6,590 فورنت مجري شهريًا سيتم ترحيل هاتفك المحمول المتبقي إلى الشهر التالي

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