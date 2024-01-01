Vocali.se هي خدمة من خطوة واحدة تسمح للمستخدمين بفصل الأغاني والموسيقى عن أي أغنية أو ملف صوتي بجودة لا مثيل لها. يستخدم محركًا يعمل بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يسمى Spleeter لمعالجة الأغاني التي تم تحميلها بسرعة ودقة. الخدمة مجانية ولا تتطلب أي تثبيت برنامج أو تسجيل حساب. يعد استخدام Vocali.se أمرًا سهلاً. يقوم المستخدمون ببساطة بتحديد ملف صوتي مدعوم من أجهزتهم والنقر فوق الزر "فصل الموسيقى والغناء". بعد وقت معالجة قصير، تصبح الملفات المنفصلة متاحة تلقائيًا للتنزيل. تتضمن ميزات الأداة سرعة معالجة سريعة تقل عن دقيقتين، مع التحسينات المستمرة لتعزيز الكفاءة. وهو يدعم الملفات الصوتية التي يصل حجمها إلى 20 ميجابايت أو يصل طولها إلى 10 دقائق. أحد التطبيقات الرئيسية لـ Vocali.se هو إنشاء إصدارات كاريوكي من الأغاني. من خلال فصل الأغاني والموسيقى، يمكن للمستخدمين إزالة الأغاني الأصلية والغناء مع مساراتهم المفضلة دون أي تدخل. يوفر Vocali.se أيضًا قسمًا للأسئلة المتداولة، يتناول المخاوف بشأن تنسيقات الصوت المدعومة، وتنسيقات الإخراج، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وإعادة الملفات - تنزيل وتحسين جودة الصوت. يتم دعم الخدمة من خلال التبرعات للمساعدة في إبقائها متاحة ومجانية للمستخدمين. تحترم Vocali.se خصوصية المستخدم ولديها شروط خدمة وسياسة خصوصية واضحة. بشكل عام، توفر Vocali.se حلاً مناسبًا وفعالاً للمستخدمين الذين يتطلعون إلى فصل الغناء والموسيقى عن الأغاني لأغراض مختلفة، مثل الكاريوكي أو إعادة المزج.

الموقع الإلكتروني: vocali.se

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