بدائل - VOC.ai
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Debutify
debutify.com
احصل على المزيد من التقييمات في وقت أقل، وبجهد أقل. يعمل Debutify Reviews على تبسيط طلب مراجعات العملاء وجمعها وإدارتها، حتى تتمكن من الحصول على المزيد منها بشكل أسرع.
Elfsight
elfsight.com
ترقية موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى البرمجة. تساعد أدوات Elfsight أكثر من 1,000,000 من مالكي مواقع الويب على زيادة المبيعات وإشراك الزائرين وجمع العملاء المحتملين والمزيد. وفر وقتك وأموالك مع حلول جاهزة للاستخدام وقم بتنمية أعمالك بشكل أسرع! ⚡️
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Extensiv
extensiv.com
تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in هي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مختلفة. من خلال واجهة سهلة الاستخدام والتنقل البديهي، يوفر Shoopy.in للمتسوقين تجربة تسوق مريحة وسلسة عبر الإنترنت. الميزات الرئيسية: مجموعة واسعة من المنتجات: يقدم Shoopy.in مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك ا...
Replyco
replyco.com
Responseco عبارة عن منصة مكتب مساعدة للتجارة الإلكترونية تعمل على تجميع جميع رسائل عملائك في صندوق بريد وارد واحد سهل الاستخدام. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط سير العمل وتقديم دعم استثنائي للعملاء في جزء صغير من الوقت.
LegitScript
legitscript.com
قم بتقييم مخاطر التاجر بثقة حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يؤدي ذلك إلى فرض غرامات أو الإضرار بسمعتك أو تهديد السلامة العامة. غسيل المعاملات. لعب القمار على الانترنت. مجموعات الكراهية. مبيعات المخدرات غير المشروعة. ليس هناك حدود لما سيحاول التجار غير الأخلاقيين الإفلات منه - ولا نهاية ل...
Memberful
memberful.com
استثمر شغفك بالعضوية. برنامج العضوية الأفضل في فئته للمبدعين والناشرين والمعلمين ومقدمي البث المستقلين وغيرهم.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews هي شركة تكنولوجيا توفر برامج تسمح للعلامات التجارية وتجار التجزئة بجمع وعرض وتحليل أشكال مختلفة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. تتضمن إمكانات PowerReviews تقييمات المنتجات ومراجعاتها والأسئلة والأجوبة (الأسئلة والأجوبة). وأخذ عينات من المنت...
Hosting123
hosting123.net
استضافة ويب فائقة السرعة وصديقة لمحركات البحث (SEO) للجميع بدءًا من خبراء الويب وحتى المبتدئين. يمكن أن يكون لك في 3 خطوات فقط.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget عبارة عن مكون إضافي مجاني لعناصر واجهة المستخدم لموقع الويب يسمح لك بتعزيز مشاركة العملاء وبناء رحلات عملاء متسقة باستخدام الأدوات الأساسية المتاحة لك خارج الصندوق: - بطاقة الاتصال، مما يتيح لعملائك خيار ترك رسالة لك إرسالها مباشرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك؛ - وحدة الأسئلة الشائعة، م...
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة نظامنا الأساسي، ومن...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel هو النظام الأساسي الأول لالتقاط مقاطع الفيديو عن بُعد للشركات لالتقاط مقاطع الفيديو من عملائها والرد عليها وتحليلها ومشاركتها. يساعد VideoPeel الشركات على زيادة كمية محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون بمقدار 10 أضعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق 20% بالإضافة إلى التحويلات وحركة المرور والرضا ورؤ...
Trustable
trustable.ai
دع عملائك يقومون بالبيع نيابةً عنك. Trustable يجعل من السهل جمع النصوص وشهادات الفيديو من عملائك. إدارة برامج الإثبات الاجتماعي والولاء في منصة واحدة.
Syncware
syncware.com
برنامج أتمتة لمزامنة الطلبات والشحنات والمخزون للعلامات التجارية للمنتجات الاستهلاكية متعددة القنوات
Kalodata
kalodata.com
Kalodata هي أداة لتحليل البيانات والرؤى لمتجر TikTok. من خلال توفير معلومات حول المنتجات الرائجة، والمؤثرين الموهوبين، ومقاطع الفيديو القصيرة الرائجة، والبث المباشر عالي الجودة، وأبحاث السوق، والتحليلات التنافسية، يمكننا مساعدة البائعين في متاجر TikTok / العلامات التجارية / المبدعين / الشركات التابع...
Malomo
gomalomo.com
قم ببناء علامتك التجارية مع كل شحنة. تتبع الطلبات ذات العلامات التجارية الذي يجذب العملاء المتكررين ويقلل من تذاكر WISMO ويمنحك رؤى شركة النقل.
Aframark
aframark.com
نحن Aframark، وهي منصة سحابية تقوم بجمع وعرض الأسئلة والإجابات المتعلقة بالمنتج على مواقع الويب. نحن مزود الحلول الوحيد الذي يقوم بتجميع الأسئلة والأجوبة في الوقت الفعلي ويسمح للمحتوى الذي ينشئه المستخدم بتحسين تحويلات المبيعات. لعملائك امنح عملائك الراحة للحصول على إجابات من تجار التجزئة وزملائك ال...
Spoki
spoki.it
Spoki عبارة عن منصة للمحادثة تستفيد من WhatsApp كقناة اتصال لتقديم حلول الأعمال للتكامل مع التجارة الإلكترونية وأدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات والبرامج المخصصة. ترتقي Spoki باستراتيجيات المبيعات إلى مستوى أعلى من خلال تسخير قوة الرسائل الفورية والمحادثة، ومرافقة المستخدم ط...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo هي أول منصة لاستمرارية الرحلة الرقمية في العالم، حيث تمكن أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية رائدة من تقديم رحلات لا يمكن إيقافها لعملائها. تعمل منصة Namogoo على تشكيل رحلة العميل لتناسب كل متسوق من خلال إزالة الحواجز والترددات من رحلة العميل في الوقت الفعلي وتقديم ما هو مطلوب لإبقاء رحلة العم...
Content Status
contentstatus.com
توفر حالة المحتوى للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات رؤية مؤتمتة بالكامل عند الطلب لحالة وجودة محتوى صفحة منتجاتهم. من خلال 50 اتصالاً تم إنشاؤه مسبقًا للتجارة الإلكترونية، تتمتع الشركات بطريقة قابلة للتطوير لمعرفة ما إذا كانت صفحات منتجاتها حية وكاملة ودقيقة ومُحسّنة لجميع المنتجات عبر الإنت...