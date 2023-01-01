بدائل - Vizury

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ بالأعضاء أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما ت...