بدائل - Vizologi

Planium Pro

planiumpro.com

سواء كنت مستشارًا تجاريًا أو محاسبًا أو مستشارًا، يتيح لك Planium Pro إنشاء مصادر دخل جديدة لشركتك دون تخصيص موارد زائدة أو موظفين إضافيين. بمساعدة لوحة التحكم الجذابة ذات التصميم الجيد، وجداول المحتويات الآلية، والملاحق، والرسوم البيانية الديناميكية عالية الدقة، وقاعدة المعرفة، والموارد التعليمية و...