بدائل - Viz4D

StellarX

stellarx.ai

يجب أن يكون التعاون بسيطًا ومباشرًا وفعالاً. تعمل StellarX على تمكين محترفي الأعمال في مختلف الصناعات من تحسين أنفسهم من خلال تجارب غامرة تدعم الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى السحب والإفلات، أو الإمساك به والانطلاق، أو الإشارة إليه والنقر عليه، أو ضبطه ونسيانه. سمها ما شئت، واعتبرها منتهية، بدون رمز.