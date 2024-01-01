بدائل - Viz4D
Trezi
trezi.com
Trezi هو منتج واقع افتراضي غامر لصناعة AEC يتيح تجربة التصميمات من برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد وبرامج الهندسة المعمارية بشكل تعاوني في الوقت الفعلي.
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR هي منصة سحابية غامرة رائدة لمراجعة التصميمات وإدارة العروض التقديمية للعملاء والتعاون مع المحترفين العاملين في صناعة البناء. من خلال عمليات التكامل المباشرة مع البرامج الرائدة مثل Autodesk Revit وSketchUp وEnscape وLumion وغيرها، يمكنك نقل تصميماتك إلى السحابة في غضون دقائق معدودة و: 1. مش...
StellarX
stellarx.ai
يجب أن يكون التعاون بسيطًا ومباشرًا وفعالاً. تعمل StellarX على تمكين محترفي الأعمال في مختلف الصناعات من تحسين أنفسهم من خلال تجارب غامرة تدعم الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى السحب والإفلات، أو الإمساك به والانطلاق، أو الإشارة إليه والنقر عليه، أو ضبطه ونسيانه. سمها ما شئت، واعتبرها منتهية، بدون رمز.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh، منصة تقدم إنشاء محتوى على الويب بدون تعليمات برمجية. إنه يؤكد على القدرة على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام وقدرات التحويل ثلاثية الأبعاد المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى غامر دون برمجة، والاستفادة من مكتبة قوية من الأصول ثلاثية الأبعاد. يتم تبسيط مشاركة الإبداعات من...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR عبارة عن منصة تحليلية على مستوى المؤسسات للواقع الافتراضي. يمكنه تتبع وتجميع وتحليل معلومات القياس المرئية عن المستخدمين.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...