Vivid هو محرر مرئي داخل المتصفح مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على تبسيط تصميم الويب وتطويره. فهو يساعد المطورين والمصممين على توفير الوقت من خلال إنشاء تعليمات برمجية تلقائيًا لأول 80% من تطبيق الويب وتوفير أدوات التصميم لآخر 20%. باستخدام Vivid، يمكن للمستخدمين تحرير أي جزء من تطبيق الويب الخاص بهم مباشرة من المتصفح ومعاينة الأنماط دون الحاجة إلى التخمين. يقوم أيضًا إنشاء التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإخراج تعليمات برمجية جاهزة للإنتاج في كل مرة، مما يضمن الدقة والجودة. يتميز Vivid أيضًا بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين تعديل المكونات وفحص العناصر وإجراء تعديلات على النسخ والنمط دون الحاجة إلى لمس التعليمات البرمجية. باستخدام Vivid، يستطيع المطورون والمصممون الوصول إلى العمل المهم دون إضاعة الوقت في العمل المزدحم، مما يسمح لهم بتوفير الوقت وزيادة إنتاجيتهم.

الموقع الإلكتروني: vivid.lol

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