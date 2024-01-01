بدائل - Visyond

Howspace

howspace.com

Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...