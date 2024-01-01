Viso Suite عبارة عن نظام أساسي لرؤية الكمبيوتر الكل في واحد يتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بدون تعليمات برمجية. توفر المنصة واجهة برمجة مرئية بديهية ووحدات معدة مسبقًا لتبسيط عملية التطوير. باستخدام Viso Suite، يمكن للمستخدمين جمع البيانات لتعليقات رؤية الكمبيوتر من خلال إمكانات التجميع الآلي، مما يضمن بيانات تدريب عالية الجودة مع الحفاظ على التحكم والأمان. تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية إلى بيانات الصور والفيديو باستخدام مجموعة من أدوات وضع العلامات الآلية وشبه الآلية، مما يسهل التعاون بين الفرق ويحسن جودة مجموعة البيانات. يدعم Viso Suite دورة الحياة الكاملة لتطبيقات رؤية الكمبيوتر، بدءًا من جمع البيانات وحتى تدريب النماذج وتطويرها ونشرها وتشغيلها وصيانتها. يمكن للمستخدمين تصور ومراقبة أداء تطبيقاتهم من خلال مراقبة لوحات المعلومات وتخصيص الوظائف باستخدام الكتل البرمجية الإنشائية ونماذج التدفق. توفر المنصة ميزات مثل تخزين الكائنات وإدارة الأجهزة والصيانة عن بعد وأدوات الأمان لضمان كفاءة العمليات والذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على الخصوصية. تلبي Viso Suite مختلف الصناعات، بما في ذلك النقل والزراعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والمدينة الذكية وتجارة التجزئة و تصنيع. تثق شركات Fortune Global الرائدة في Viso Suite لقدراتها المتقدمة وقدرتها على تسريع تطوير ونشر وتوسيع نطاق تطبيقات رؤية الكمبيوتر. بشكل عام، يعد Viso Suite منصة شاملة وسهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من تسخير قوة رؤية الكمبيوتر دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة، مما يجعلها أداة قيمة للشركات التي تسعى إلى الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: viso.ai

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