بدائل - VisitBasis
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Footmarks
footmarks.com
تساعد Footmarks أكبر العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة في العالم على اكتساب رؤية غير مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ التجزئة ومعدلات الامتثال. بدءًا من المرافق والمستودعات وصولاً إلى طابق البيع بالتجزئة، توفر Footmarks بيانات قابلة للتنفيذ لزيادة معدلات التنفيذ وزيادة المبيعات وتقليل الهدر.
Bindy
bindy.com
يساعد برنامج Bindy Retail Execution Software العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والضيافة على تنفيذ المعايير والبرامج في الوقت المحدد وبالكامل في كل موقع. قم بتعزيز الأداء من خلال قوائم المراجعة والصور والتوقيعات المخصصة وسير العمل التصحيحي ذو الحلقة المغلقة. تنفيذ أسرع للموقع: أنشئ نماذج مخصصة لنشر ال...
BeMyEye
bemyeye.com
توفر BeMyEye للعلامات التجارية الاستهلاكية حلاً كاملاً لتتبع أدائها داخل المتجر وتحليله وتحسينه، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء والتعهيد الجماعي لمساعدتهم على تحقيق التنفيذ المثالي للمتجر. جهز فريق المبيعات لديك بتطبيق "البوصلة" الخاص بنا لأداء متجر سريع ودقيق. عمليات التد...
Progress Retail
progressretail.com
بنيت من قبل تجار التجزئة - لتجار التجزئة. متجر شامل حقيقي لعمليات البيع بالتجزئة والتعلم: توفير التعلم الديناميكي وإدارة المهام واتصالات الشركة. منصة لتجربة الموظفين (EXP) مزودة بتعليم التجزئة الشهير في مجالات التدريب على المبيعات، وتنمية المهارات القيادية، والتطوير الشخصي، والمزيد.
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
Skupos
skupos.com
ربط صناعة البيع بالتجزئة - تعمل Skupos على تشغيل تجارة التجزئة الأكثر ذكاءً والأكثر ربحية من خلال ربط المتاجر المستقلة والعلامات التجارية والموزعين على منصة واحدة.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...