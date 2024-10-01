بدائل - VirtualPostMail
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
عرض وإدارة بريدك البريدي عبر الإنترنت باستخدام صندوق بريد افتراضي. يتيح لك صندوق البريد الافتراضي إدارة البريد والطرود البريدية أثناء التنقل من هاتفك حتى تتمكن من قراءة البريد البريدي المهم وإعادة توجيه الطرود وتمزيق عناصر البريد والتخلص منها وتكون مستقلاً عن الموقع حقًا.
iPostal1
ipostal1.com
iPostal1 هي خدمة صندوق البريد الرقمي رقم 1 في جميع أنحاء العالم. اختر عنوانًا بريديًا للعمل أو الاستخدام الشخصي من بين مئات عناوين الشوارع الحقيقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بدءًا من 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا فقط. احصل على صندوق البريد الرقمي الخاص بك لعرض وإدارة البريد والطرود ...
Earth Class Mail
earthclassmail.com
انضم إلى الآلاف من الأفراد والشركات البعيدين الذين يستخدمون Earth Class Mail للوصول إلى بريدهم البريدي عبر الإنترنت. تمت معالجة 16 مليون قطعة بريدية حتى الآن.
Thatch
trythatch.com
صندوق بريد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تكبير البريد الحلزون الخاص بك بكل سهولة. تقوم مراكز البريد الآمن لدينا بفتح بريدك ومسحه ضوئيًا وتلخيصه على الفور.
US Global Mail
usglobalmail.com
يقدم US Global Mail عنوانًا افتراضيًا ورقمنة بريدك الورقي اليوم. نحن نقدم حلولاً عبر الإنترنت لبريد المؤسسات وصناديق البريد الافتراضية.
PostScanMail
postscanmail.com
يقدم PostScan Mail صناديق بريد افتراضية وخدمات إعادة توجيه البريد. قم بإدارة بريدك والوصول إليه عبر الإنترنت، في أي وقت ومن أي مكان. مثالية للشركات والمسافرين.