Vindhya First

Vindhya First

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الموقع الإلكتروني: vindhyafirst.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Vindhya First هي عبارة عن منصة إعلامية مستقلة قوية ومؤيدة للجمهور تقدم خدماتها لمنطقة Vindhya في ماديا براديش بالهند. وتستثمر بشكل جدي في القصص الصحفية الجادة الواقعية المبنية على المعطيات والحقائق وتبحث عن الحلول. ويهدف إلى التقاط المجتمع والسياسة والأعمال والثقافة في المنطقة من خلال تقارير الوسائط المتعددة القوية التي تبقي المنطقة وشعبها في المركز.

الموقع الإلكتروني: vindhyafirst.com

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