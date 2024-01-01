قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

زيادة الاحتفاظ والإنتاجية لفرقك. قم ببناء الحياة المهنية للمتعاونين معك مع تطوير المهارات الأساسية لشركتك الاحتفاظ بالموظفين في أمريكا اللاتينية عن طريق التعليم. تساعد Vinco الشركات في أمريكا اللاتينية على دفع تكاليف التعليم عبر الإنترنت للموظفين ذوي الياقات الزرقاء. نقوم بذلك عن طريق ربط الموظفين بالبرامج التي يمكن الوصول إليها (مثل المدارس الثانوية والكليات ودورات اللغة) وبالتالي تحسين الاحتفاظ بالموظفين بمقدار الضعف على الأقل.

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