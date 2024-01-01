Vinco

Vinco

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الموقع الإلكتروني: vincoed.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vinco على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

زيادة الاحتفاظ والإنتاجية لفرقك. قم ببناء الحياة المهنية للمتعاونين معك مع تطوير المهارات الأساسية لشركتك الاحتفاظ بالموظفين في أمريكا اللاتينية عن طريق التعليم. تساعد Vinco الشركات في أمريكا اللاتينية على دفع تكاليف التعليم عبر الإنترنت للموظفين ذوي الياقات الزرقاء. نقوم بذلك عن طريق ربط الموظفين بالبرامج التي يمكن الوصول إليها (مثل المدارس الثانوية والكليات ودورات اللغة) وبالتالي تحسين الاحتفاظ بالموظفين بمقدار الضعف على الأقل.

الموقع الإلكتروني: vincoed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vinco. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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