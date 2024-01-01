Vietnam Times

Vietnam Times

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الموقع الإلكتروني: vietnamtimes.org.vn

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي مقالات عن الاقتصاد وأخبار العالم والسفر والبحار والجزر ووطن فيتنام والأخبار الوطنية والصداقة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: vietnamtimes.org.vn

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