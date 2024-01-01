بدائل - vidREACH

Screenweave

screenweave.com

Screenweave هي منصة اتصالات رقمية رائدة مصممة لرفع كفاءة وفعالية تفاعلات الفريق عبر أي بيئة عمل. سواء كان فريقك بعيدًا تمامًا، أو في المكتب، أو يتبنى نموذجًا مختلطًا، فإن Screenweave يسهل التواصل والتدريب والتعاون بسلاسة. يقع حلنا في مينيابوليس، وسرعان ما أصبح حلنا ضروريًا للشركات من جميع الأحجام، م...