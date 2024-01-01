بدائل - VideoScribe

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!

Genially

Genially

genial.ly

قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية ومخصصة لأي جمهور باستخدام منصة الاتصال المرئي الخاصة بـ Powtoon. تعرف على سبب ثقة أكثر من 30 مليون محترف في Powtoon.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

جميع أدوات التصميم الخاصة بك في مكان واحد. ابدأ في تنمية أعمالك من خلال إنشاء مقاطع فيديو مذهلة ورسوم متحركة وعلامات تجارية ونماذج بالحجم الطبيعي وعروض تقديمية ورسومات ومواقع ويب احترافية!

Move.ai

Move.ai

move.ai

حرر حركتك. التقط خيالك. لا مزيد من الدعاوى، لا مزيد من القيود. أصبح التقاط الحركة بدقة عالية أمرًا سهلاً.

Jitter

Jitter

jitter.video

تحريك التصميمات الخاصة بك بسهولة. قم بتصدير إبداعاتك كمقاطع فيديو أو صور GIF. كل ذلك في متصفحك.

Steve.ai

Steve.ai

steve.ai

Steve.AI هو برنامج لصنع الفيديو عبر الإنترنت يساعد أي شخص على إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة في ثوانٍ.

Biteable

Biteable

biteable.com

قم بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية باستخدام صانع الفيديو الرائد عبر الإنترنت. Biteable هو الحل الرائد لإنشاء محتوى فيديو موجز وجذاب ومتعلق بالعلامة التجارية.

Vyond

Vyond

vyond.com

نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond عبارة عن منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص برمجية مدعوم بالذكاء الاص...

Moovly

Moovly

moovly.com

باعتبارها أداة إنشاء الفيديو الأكثر اكتظاظًا بالذكاء الاصطناعي في السوق، توفر Moovly كل ما تحتاجه أنت ومؤسستك لإنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية ذات مظهر احترافي في دقائق. مصمم خصيصًا للأعمال وللتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي بفضل ميزات مثل وضع العلامات البيضاء، سيساعدك حل Moovly المستند إلى السحاب...

Magic Studio

Magic Studio

magicstudio.com

يستخدم Photobooth صورك الخاصة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يمثل مظهرك ويمكنه بعد ذلك إنشاء صور رأسك وصور ملفك الشخصي في أنماط مختلفة على طراز الذكاء الاصطناعي. تعتمد جودة الصور الشخصية التي يمكن لـ Photo Booth إنشاؤها بشكل مباشر على الصور التي تقوم بتحميلها. يجب أن تحاول الحصول على العديد من وجهات...

PixCap

PixCap

pixcap.com

Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط ...

Mango Animate

Mango Animate

mangoanimate.com

Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجمي...

GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

gsap.com

فكر في GSAP باعتباره سكين الجيش السويسري للرسوم المتحركة...ولكنه أفضل. إنه يحرك أي شيء يمكن أن تلمسه JavaScript (خصائص CSS، وكائنات مكتبة اللوحة، وSVG، والكائنات العامة، أيًا كان) ويحل عددًا لا يحصى من حالات عدم تناسق المتصفح، كل ذلك بسرعة مذهلة (أسرع بما يصل إلى 20 مرة من jQuery)، بما في ذلك تسريع ...

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