VideoCom

VideoCom

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الموقع الإلكتروني: videocom.com

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VideoCom is an all-in-one platform for creating & sharing engaging video presentations, demos, tutorials, how to's and training material. It allows you to take screen recordings with voiceover and annotations, personalize slides by adding your webcam and various multimedia, add interactive calls to actions and share the recorded videos easily as a link or a downloaded file.
الفئات:
Productivity
برامج اتصالات الفيديو

الموقع الإلكتروني: videocom.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VideoCom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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