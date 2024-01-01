Via Rail Canada

Via Rail Canada

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الموقع الإلكتروني: viarail.ca

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على جميع المعلومات (الجدول الزمني والأسعار والمحطات) للتخطيط لرحلتك بالقطار في كندا وحجز التذاكر الخاصة بك. شركة فيا ريل كندا، التي تعمل باسم فيا ريل أو فيا، هي شركة تابعة للتاج الكندي مكلفة بتشغيل خدمة السكك الحديدية للركاب بين المدن في كندا.

الموقع الإلكتروني: viarail.ca

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