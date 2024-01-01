Via Rail Canada

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احصل على جميع المعلومات (الجدول الزمني والأسعار والمحطات) للتخطيط لرحلتك بالقطار في كندا وحجز التذاكر الخاصة بك. شركة فيا ريل كندا، التي تعمل باسم فيا ريل أو فيا، هي شركة تابعة للتاج الكندي مكلفة بتشغيل خدمة السكك الحديدية للركاب بين المدن في كندا.

الموقع الإلكتروني: viarail.ca

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