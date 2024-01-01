Vetcove

Vetcove

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الموقع الإلكتروني: shop.vetcove.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vetcove على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شراء للمستشفى البيطري الخاص بك؟ تسوق من كل مورد في وقت واحد. يمكنك تقليل وقت الطلب إلى النصف وتوفير الإمدادات مع البائعين الذين تستخدمهم بالفعل. مجاني تماما للعيادات البيطرية والمنظمات غير الربحية.

الموقع الإلكتروني: shop.vetcove.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vetcove. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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