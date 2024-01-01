Veryfi

Veryfi

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الموقع الإلكتروني: veryfi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Veryfi على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بمعالجة مستنداتك في وقت أقل مما تستغرقه قراءة هذا. قم بمعالجة مستنداتك في وقت أقل من الوقت الذي تستغرقه قراءة هذا. التقاط المستندات واستخراج البيانات بسرعة ودقة وآمنة من أي نوع من المستندات. قل وداعًا للمستخدمين والشركات المفقودة.

الموقع الإلكتروني: veryfi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Veryfi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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