WebCatalog
Very

Very

very.co.uk

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف الموضة والمنزل والتكنولوجيا والمزيد عبر الإنترنت مع مجموعة مختارة من طرق الدفع والتسليم في اليوم التالي من خلال النقر والتحصيل. قم بتنزيل تطبيقنا للحصول على العروض الحصرية

الموقع الإلكتروني: very.co.uk

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