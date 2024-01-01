تم التحقق من تكامل البيانات عبر منصة التحقق من التكامل. يتم تحديث البنية التحتية الرقمية باستخدام نظام متكامل وأتمتة وتكامل Verihubs باستخدام التكنولوجيا والتحقق من المستخدم. Verihubs عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن الهوية والمخاطر في إندونيسيا. لقد ساعدنا أكثر من 290 مؤسسة/شركة ناشئة رائدة في قطاعات متعددة بما في ذلك البنوك والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتأمين وغيرها من القطاعات الرقمية لمنع حدوث الاحتيال. حصلت على المرتبة الأولى في إندونيسيا من قبل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) من حيث الأداء والدقة، وأصبحت تقنية التعرف على الوجه (FR) القائمة على الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في منع الاحتيال في هذا العصر الجديد من التسارع الرقمي. لقد حظيت حلولنا بثقة BCA - أكبر بنك خاص في إندونيسيا، وIFG (أحد أكبر شركات التأمين المملوكة للدولة)، وCommonwealth Bank، وMaybank، وBukalapak، وFAZZ، وULA، والعديد من قادة الصناعة الآخرين.

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