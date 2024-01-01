VergeSense

VergeSense

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الموقع الإلكتروني: vergesense.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VergeSense على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خفض التكلفة وتحسين التجربة باستخدام معلومات الإشغال. توفر منصة معلومات الإشغال الخاصة بنا رؤى الإشغال الأكثر دقة وشمولاً حتى تتمكن بثقة من اتخاذ قرارات كبيرة بشأن CRE تفتح عائدًا كبيرًا على الاستثمار.

الموقع الإلكتروني: vergesense.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VergeSense. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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