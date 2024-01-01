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منصة الإقراض الرقمية للمزارعين البرازيليين. Verde عبارة عن منصة رقمية تعمل على تبسيط وتوسيع إمكانية الحصول على القروض للمزارعين الصغار والمتوسطين في البرازيل. نحن نخدم المزارعين محليًا بموارد مالية أسرع وأكثر شفافية.

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