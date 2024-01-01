Verde

Verde

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الموقع الإلكتروني: verde.agr.br

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Verde على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الإقراض الرقمية للمزارعين البرازيليين. Verde عبارة عن منصة رقمية تعمل على تبسيط وتوسيع إمكانية الحصول على القروض للمزارعين الصغار والمتوسطين في البرازيل. نحن نخدم المزارعين محليًا بموارد مالية أسرع وأكثر شفافية.

الموقع الإلكتروني: verde.agr.br

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