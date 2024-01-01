يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Venturz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Venturz هي عبارة عن منصة ناشئة شاملة لرواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتنميتها وإدارتها في مكان واحد - بدءًا من إنشاء الصفحات المقصودة وتشغيل الحملات التسويقية وحتى إدارة العملاء وجمع الأموال، تتيح Venturz للمؤسسين بناء أعمالهم بسلاسة تحت سقف واحد .

الموقع الإلكتروني: venturz.co

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