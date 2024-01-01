Venturz

Venturz

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الموقع الإلكتروني: venturz.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Venturz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Venturz هي عبارة عن منصة ناشئة شاملة لرواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتنميتها وإدارتها في مكان واحد - بدءًا من إنشاء الصفحات المقصودة وتشغيل الحملات التسويقية وحتى إدارة العملاء وجمع الأموال، تتيح Venturz للمؤسسين بناء أعمالهم بسلاسة تحت سقف واحد .

الموقع الإلكتروني: venturz.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Venturz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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