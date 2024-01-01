Velaris

Velaris

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: velaris.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Velaris على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Velaris هي منصة العملاء الشاملة التي تساعدك على وضع العملاء لتحقيق النجاح ووضع إيقاعك التشغيلي في مكانه الصحيح. إن فهم عملائك لم يكن بهذه السهولة من قبل، أو نجرؤ على قول ذلك، إنه ممتع.

الموقع الإلكتروني: velaris.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Velaris. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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