بدائل - Vectorworks Cloud

AutoCAD Web

autodesk.com

أوتوكاد. في أي مكان. احصل على وصول سريع وفي أي وقت إلى رسومات CAD باستخدام تطبيق الويب AutoCAD. AutoCAD هو برنامج تصميم وصياغة تجاري بمساعدة الكمبيوتر. تم تطوير أوتوكاد وتسويقه بواسطة أوتوديسك، وتم إصداره لأول مرة في ديسمبر 1982 كتطبيق سطح مكتب يعمل على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المزودة بوحدات تحكم ا...