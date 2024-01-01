بدائل - Vecta

Penpot

penpot.app

Penpot هو أول منصة تصميم ونماذج أولية مفتوحة المصدر مخصصة للفرق متعددة المجالات. لا يعتمد Penpot على أنظمة التشغيل، فهو يعتمد على الويب ويعمل بمعايير الويب المفتوحة (SVG). للجميع وتمكينهم من قبل المجتمع.