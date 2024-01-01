بدائل - VCAT.AI

Garson.io

garson.io

Garson.io هو أول مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي للخصوصية ومصمم خصيصًا لمسوقي المنتجات. فهو يساعد على إتقان مهارات الكتابة مع ضمان بقاء البيانات الحساسة آمنة. باستخدام Garson.io، يمكنك كتابة رسائل بريد إلكتروني احترافية ومنشورات مدونة بشكل أسرع 10 مرات. ما عليك سوى نسخ عملك ولصقه في نظام إدارة ال...