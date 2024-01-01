Vansec

Vansec

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الموقع الإلكتروني: vansec.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vansec على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محاكاة التصيد الاحتيالي والتدريب على الوعي الأمني ​​المدعوم بالذكاء الاصطناعي. محاكاة التصيد الاحتيالي متعدد الرسائل (في انتظار الحصول على براءة اختراع) والتدريب المخصص للغاية للتوعية الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الموقع الإلكتروني: vansec.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vansec. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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