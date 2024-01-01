مهمة Valon (Valon Mortgage) هي تمكين كل صاحب منزل. نحن نؤمن بأن رحلة ملكية المنزل تبدأ عندما تحصل على مفاتيحك، ولكنها تستمر إلى أبعد من ذلك بكثير. نحن نخلق عالماً حيث تأتي ملكية المنازل بسهولة وأمان ومعرفة مالية. تأسست شركة Valon في عام 2019، ويعمل لديها أكثر من 200 موظف وتقوم بالفعل بمعالجة ما يزيد عن 5 مليارات دولار من القروض العقارية. هدفنا النهائي هو أن نصبح منصة العافية المالية للجميع وإزالة الضغط الذي يأتي مع إدارة أموالك.

الموقع الإلكتروني: valon.com

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