البشر معقدون، ولا داعي لأن يكون البحث كذلك. مجموعة أدوات لفرق المنتجات لإجراء مقابلات مستمرة مع المستخدمين والتحقق من صحة الأفكار ومعرفة ما يجب إنشاؤه بعد ذلك.

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