Validere

Validere

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: validere.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Validere على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تفعيل إدارة الانبعاثات. قم بقياس انبعاثات النطاق 1 و2 و3 والإبلاغ عنها بسهولة لأغراض الامتثال مع تحديد وتتبع الأهداف على مستوى الشركة ومبادرات صافي الصفر. Validere هي شركة SaaS للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) تساعد مؤسسات الطاقة على تحويل البيانات المنفصلة وغير الكاملة إلى مسارات واضحة وقابلة للتنفيذ على الفور لتحقيق القيمة المالية والبيئية. تعتمد أكثر من 50 شركة من شركات الطاقة الرائدة في أمريكا الشمالية على تكنولوجيا Validere والخبراء متعددي التخصصات لفهم سلعهم المادية والبيئية والتنقل في بيئة متزايدة التعقيد بوضوح وسهولة. تقوم Validere بمهمة تحسين الرخاء البشري من خلال جعل سلسلة إمداد الطاقة فعالة ومستدامة. تمتلك الشركة مكاتب في هيوستن وكالجاري وتورنتو.

الموقع الإلكتروني: validere.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Validere. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Loop & Tie

Loop & Tie

loopandtie.com

The North Face

The North Face

thenorthface.com

Emitwise

Emitwise

emitwise.com

NamsoGen

NamsoGen

namso-gen.com

The World Counts

The World Counts

shop.theworldcounts.com

Tenderd

Tenderd

tenderd.com

Minimum

Minimum

minimum.com

dealcloser

dealcloser

dealcloser.com

Elyos Energy

Elyos Energy

elyosenergy.com

Perl Street

Perl Street

perlstreet.com

Proggio

Proggio

proggio.com

CarbonChain

CarbonChain

carbonchain.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية