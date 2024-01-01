تفعيل إدارة الانبعاثات. قم بقياس انبعاثات النطاق 1 و2 و3 والإبلاغ عنها بسهولة لأغراض الامتثال مع تحديد وتتبع الأهداف على مستوى الشركة ومبادرات صافي الصفر. Validere هي شركة SaaS للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) تساعد مؤسسات الطاقة على تحويل البيانات المنفصلة وغير الكاملة إلى مسارات واضحة وقابلة للتنفيذ على الفور لتحقيق القيمة المالية والبيئية. تعتمد أكثر من 50 شركة من شركات الطاقة الرائدة في أمريكا الشمالية على تكنولوجيا Validere والخبراء متعددي التخصصات لفهم سلعهم المادية والبيئية والتنقل في بيئة متزايدة التعقيد بوضوح وسهولة. تقوم Validere بمهمة تحسين الرخاء البشري من خلال جعل سلسلة إمداد الطاقة فعالة ومستدامة. تمتلك الشركة مكاتب في هيوستن وكالجاري وتورنتو.

الموقع الإلكتروني: validere.com

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