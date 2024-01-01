يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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رسائل فيديو للمبيعات قم بإتمام المزيد من الصفقات وحجز المزيد من الاجتماعات بطرق سريعة وشخصية. تميّز في البريد الوارد الخاص بالعملاء المحتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو إلى بريدك الإلكتروني. انقل صفقاتك نحو الإغلاق بشكل أسرع من خلال متابعة اجتماعاتك بفيديو مخصص. يعمل ويتكامل مع حزمة المبيعات الموجودة لديك.

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