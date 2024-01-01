Vaam

Vaam

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الموقع الإلكتروني: vaam.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vaam على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رسائل فيديو للمبيعات قم بإتمام المزيد من الصفقات وحجز المزيد من الاجتماعات بطرق سريعة وشخصية. تميّز في البريد الوارد الخاص بالعملاء المحتملين عن طريق إضافة مقطع فيديو إلى بريدك الإلكتروني. انقل صفقاتك نحو الإغلاق بشكل أسرع من خلال متابعة اجتماعاتك بفيديو مخصص. يعمل ويتكامل مع حزمة المبيعات الموجودة لديك.
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: vaam.io

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بدائل

Loom

Loom

loom.com

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Zight

Zight

zight.com

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

Sendspark

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PersistIQ

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Covideo

covideo.com

Flowla

Flowla

flowla.com

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

Uptics

Uptics

uptics.io

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