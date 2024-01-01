v0

v0

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الموقع الإلكتروني: v0.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من v0 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يولد. صقل. سفينة. قم بإنشاء واجهة مستخدم باستخدام shadcn/ui من المطالبات النصية والصور البسيطة.

الموقع الإلكتروني: v0.dev

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