USP.ai

USP.ai

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الموقع الإلكتروني: usp.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من USP.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

USP.ai هي أداة لتوليد الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الكتاب والمبدعين على إنشاء صور مدونة عالية الجودة وفريدة من نوعها بسرعة وسهولة. يتم تشغيل النظام الأساسي من خلال التعلم العميق المتطور ونماذج تحويل النص إلى صورة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور من أوصاف النص. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من نسب الصور وأنماطها، بالإضافة إلى الوصفات الفريدة الموجودة مسبقًا. تتضمن المنصة أيضًا مكون WordPress الإضافي، مما يتيح للمستخدمين إنشاء الصور مباشرة من لوحة تحكم WordPress الخاصة بهم. تقدم usp.ai خطة مجانية بخيارات محدودة، بالإضافة إلى العديد من الخطط المدفوعة مع توليد صور غير محدود والوصول إلى الميزات الحصرية. تأتي الخطط المدفوعة أيضًا إما مع ترخيص صورة قياسي أو محسّن، مما يسمح بتوزيع غير مقيد على الويب وعمليات طباعة تصل إلى 500000 نسخة. يتوفر الدعم عبر البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وDiscord.

الموقع الإلكتروني: usp.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ USP.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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