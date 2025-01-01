بدائل - uShip

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob هي منصة لوجستية تدعم الشركات للتجارة الإلكترونية عبر تخزين وشحن الطلبات من مراكز الوفاء حول العالم.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

تطبيق Truckstop يتيح للناقلين والوسطاء إدارة الشحنات وتسهيل التواصل مع الشركاء الأمناء، ويعزز الكفاءة ويقلل من المخاطر في عمليات النقل.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv هو تطبيق لإدارة المخزون يتيح للشركات التعامل مع الطلبات عبر قنوات متعددة بكفاءة ومرونة، مع تكامل سلس مع منصات التجارة الإلكترونية.

SeaRates

SeaRates

searates.com

منصة SeaRates تسهل شحن البضائع عالميًا، مع أدوات لمقارنة الأسعار، تتبع الشحنات، وإدارة اللوجستيات بشكل فعال.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase هو برنامج لإدارة النقل السحابي يسمح بالشحن والتكامل الفعال للعمليات اللوجستية الدولية.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

تطبيق Greenscreens.ai يقدم تسعير ذكي لسوق خدمات النقل، مصمم للوسطاء وشركات الخدمات اللوجستية لتحسين الأعمال وزيادة الأرباح.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell عبارة عن منصة لإدارة النقل تسهل عمليات الشحن للشركات، مما يساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر تكامل نظام النقل بشكل مركزي.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

تعتبر Transporeon منصة لإدارة النقل واللوجستيات تساعد على تتبع الشحنات وتحسين عمليات سلسلة التوريد بشكل فعال.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote هو تطبيق لإدارة خدمات المستودعات، يتيح للمستخدمين طلب ومقارنة عروض الأسعار من مقدمي الخدمات لتحسين إدارة اللوجستيات.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo هو تطبيق لإدارة الشحنات الدولية، يوفر تتبعاً في الوقت الحقيقي وحلول لوجستية لتحسين سلسلة التوريد. يساعد الشركات في إدارة عملياتها بكفاءة.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy هو تطبيق يربط شركات النقل بالشاحنات بشحنات، مما يسهل الحجز والدفع ويساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأميال الفارغة.

FarEye

FarEye

fareye.com

تطبيق FarEye يدير لوجستيات التسليم، موفراً تتبعاً في الوقت الفعلي، وتحسين المسارات، وتجربة مستخدم مخصصة لتحسين الكفاءة ورضا العملاء.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet هي منصة لوجستية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تتبع الشحنات وتحسين إدارة سلسلة التوريد عبر وسائط نقل متعددة.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

تطبيق Rose Rocket هو برنامج ERP لشركات النقل، يوفر نظام إدارة النقل لتبسيط عمليات الشحن وتتبع الشحنات وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo هو منصة رقمية لحجوزات الشحن الجوي، تربط بين ناقلي الشحن ووكلاء الشحن، وتوفر أسعار حية وخدمات إدارة الشحن.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys هو نظام إدارة النقل السحابي، يساعد شركات النقل والوسطاء على إدارة الأحمال والسائقين والفواتير في منصة موحدة.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

تطبيق SpotGo هو نظام لإدارة الشحنات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يساعد في تبسيط عملية نشر الشحنات وتوزيع الطلبات بشكل أسرع وفعّال.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

تطبيق ShipHero يتيح إدارة المخزون والتوزيع بكفاءة للشركات، مع دمج مع منصات التجارة الإلكترونية وتحسين عمليات الشحن والتخزين.

Flowspace

Flowspace

flow.space

تطبيق فلوسبيس يوفر إدارة مركزية لمخزون والطلبات والأنشطة اللوجستية، مما يسهل تسليم المنتجات عبر شبكة من 150 مركزاً في جميع أنحاء البلاد.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath هو منصة لإدارة الشحن تتميز بمرونة تتبع لحظي، وأتمتة للمعاملات، وتحسين التعاون بين الناقلين والشاحنين.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck هو تطبيق رقمي يسهل عمليات الشحن من خلال ربط شركات النقل بالشفارين، مما يساعد على إدارة الشحنات وتقديم أدوات لتحسين الكفاءة.

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse هو مزود خدمات لوجستية وتلبية الطلبات، يساعد الشركات في إدارة المخزون والشحن بكفاءة عبر منصة سحابية سهلة الاستخدام.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson هو تطبيق لإدارة الشحنات، يجمع معلومات النقل والأسعار والتتبع والمستندات في منصة واحدة، مما يسهل العمل مع شركات النقل المتعددة.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

فرايت بوب هو تطبيق لإدارة الشحن يبسط العمليات اللوجستية من خلال إدارة الشحنات، مقارنة الأسعار، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

تطبيق فويجر هو منصة لإدارة عمليات الشحن الجماعي تساعد الشركات على خفض التكاليف والمخاطر وتعزيز الكفاءة من خلال تنظيم العمليات وتسهيل تدفق البيانات.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

شيب هوك تطبيق لإدارة عمليات الشحن يُساعد الشركات الكبيرة على أتمتة وتحسين خدمات الشحن والتخزين، متكاملاً مع نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

Forto

Forto

forto.com

Forto هو تطبيق رقمي يعمل على تبسيط عمليات الشحن واللوجستيات عبر أدوات متقدمة لتتبع وإدارة عمليات البضائع بكفاءة.

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