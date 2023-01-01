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بدائل - UserEvidence

Issuu

Issuu

issuu.com

أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.

ShareThis

ShareThis

sharethis.com

أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.

Scoop.it

Scoop.it

scoop.it

يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.

Taboola

Taboola

taboola.com

تطبيق وحدة تحكم إدارية للناشرين والمعلنين في Taboola

StoryChief

StoryChief

storychief.io

يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.

Storyly

Storyly

storyly.io

القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.

Joomag

Joomag

joomag.com

قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.

StructuredWeb

StructuredWeb

structuredweb.com

StructuredWeb provides prominent technology brands like IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform and Veeam — along with many other growing brands — with a powerful, flexible and easy-to-use channel marketing automation platform. Since 1999, StructuredWeb has combined an innovative platform with proven...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

قم بتسريع إيراداتك من خلال التسويق بالمحتوى يساعد Pepper CMP فرق التسويق على التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه بسرعة وعلى نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكة المواهب المتخصصة لدينا.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.

UpContent

UpContent

upcontent.com

يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

تسهل Skyword على العلامات التجارية سرد القصص الحقيقية التي تؤسس الثقة وتبني علاقات دائمة. يعمل برنامجنا لتسويق المحتوى الحائز على جوائز وشبكة المواهب العالمية ومجموعة الخدمات على تعزيز نمو الأعمال لأكثر من 300 من أفضل العلامات التجارية في العالم.

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