بدائل - UserEvidence
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
ShareThis
sharethis.com
أدوات موقع الويب لتنمية جمهورك عبر الإنترنت. حلول البيانات التي تخلق اتصالات جذابة مع العملاء. أدوات الخصوصية لإدارة الموافقة والامتثال للقانون العام لحماية البيانات.
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
Taboola
taboola.com
تطبيق وحدة تحكم إدارية للناشرين والمعلنين في Taboola
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb provides prominent technology brands like IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform and Veeam — along with many other growing brands — with a powerful, flexible and easy-to-use channel marketing automation platform. Since 1999, StructuredWeb has combined an innovative platform with proven...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Pepper Content
peppercontent.io
قم بتسريع إيراداتك من خلال التسويق بالمحتوى يساعد Pepper CMP فرق التسويق على التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه بسرعة وعلى نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكة المواهب المتخصصة لدينا.
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.
Skyword360
skyword.com
تسهل Skyword على العلامات التجارية سرد القصص الحقيقية التي تؤسس الثقة وتبني علاقات دائمة. يعمل برنامجنا لتسويق المحتوى الحائز على جوائز وشبكة المواهب العالمية ومجموعة الخدمات على تعزيز نمو الأعمال لأكثر من 300 من أفضل العلامات التجارية في العالم.